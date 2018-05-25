Dodge возродит суперкар Viper. Но без мотора V10

Компания Dodge планирует возродить суперкар Viper, сообщает издание Car and Driver. По предварительой информации, впервые предвестника новой модели покажут на Детройтском автосалоне в 2019 году, однако на дорогах машина появится не ранее 2020-2021 года.

Будущий Dodge Viper будет построен на новой пространственной архитектуре с широким применением алюминия и углепластика. Он сохранит классические пропорции и сначала выйдет в кузове «родстер». При этом суперкар лишится главного элемента машин предыдущих поколений — V-образного десятицилиндрового двигателя.

Место V10 займет атмосферная «восьмерка», отдача который предположительно составит 557 лошадиных сил. Еще одним агрегатом может стать двигатель Hellcat V8 второго поколения — отдача такого мотора составит 710 лошадиных сил. В качестве коробки передач рассматривается только «механика».

Ожидается, что цена суперкара нового поколения составит около 90 тысяч долларов (5,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Последний Dodge Viper пятого поклонения сошел с конвейера завода в Детройте 17 августа прошлого года. Машину сначала выставили в музее марки, а позднее продали на аукционе. Причиной прекращения производства стали новые правила безопасности, требующее оснащать все автомобили боковыми шторками. Для «Вайпера» это невозможно сделать технологически.