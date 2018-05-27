Новый Dodge Viper дебютирует в 2020 году

В 2020 году американская компания Dodge планирует вывести на рынок возрождённое спортивное купе Viper. Об этом сообщает популярное издание Car and Driver, ссылаясь на собственные источники в руководстве производителя.

Напомним, в настоящее время модель Dodge Viper не выпускается: последний экземпляр культовой «Гадюки» покинул конвейер завода Conner Avenue Assembly в августе прошлого года.

При этом стоит напомнить, что официальные представители американской компании Dodge ранее заявляли, что модель Viper останется без преемника.

Однако по собственной информации издания, компания всё-таки планирует выпустить Dodge Viper нового поколения. Сообщается, что автомобиль построят на пространственной раме, а в его моторном отсеке будет располагаться V-образная «восьмерка», отдача которой составит порядка 550 сил.

Также ресурс отмечает, что в первую очередь на рынке появится родстер, а купе будет выпущено чуть позже. В конструкции автомобиля будет широко использованы такие материалы, как алюминия и карбон. Помимо обычной версии у машины появится «заряженная» модификация, которую укомплектуют двигателем Hellcat V8 мощностью свыше 700 л.с.

По данным издания, мировая премьера возрождённой модели Dodge Viper может состояться в конце 2019 года. Местом презентации новинки станет Детройт. Также отмечается, что премьера автомобиля будет приурочена к дебюту оригинального концепта Viper, который был представлен 30 лет назад.