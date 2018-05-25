Официальный дилер «KIA Ключавто Ростов-на-Дону»

Крупнейший автомобильный холдинг юга России — компания «Ключавто» открыла в Ростове-на-Дону новый дилерский центр KIA . Новый автосалон расположился на улице Текучева 354. Официальный дилер «KIA Ключавто Ростов-на-Дону» осуществляет полный спектр услуг по продаже, страхованию и кредитованию новых автомобилей и автомобилей с пробегом, поддерживает направление trade-in, а также осуществляет сервисное обслуживание, кузовной ремонт, продажу запасных частей и аксессуаров. Общая площадь дилерского центра превышает 4 тысячи квадратных метров. В шоу-руме площадью 750 квадратных метров может одновременно выставляться 17 автомобилей. Официальный дилер «KIA Ключавто Ростов-на-Дону» располагает собственным складом на 201 автомобиль.

Красную ленту на открытии «KIA Ключавто Ростов-на-Дону» перерезали директор нового дилерского центра Николай Кашапов и Чжон Вон Чжон — президент KIA Motor Rus. Новый автоцентр KIA стал первым в Ростове-на-Дону и четвертым по счету в ЮФО и СКФО в портфеле компании «Ключавто».