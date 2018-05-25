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Продажи растут: российские покупатели снова полюбили китайские автомобили
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Продажи растут: российские покупатели снова полюбили китайские автомобили 

Wroom.ru 1 час назад
Фото: Wroom.ru
За первые четыре месяца этого года в России продано 10011 китайских автомобилей. Как отмечает «Автостат», это на 17% больше, чем за январь-апрель прошлого года.
Таким образом, спрос на «китайцев» теперь растёт вместе с автомобильным рынком в целом, хотя в последние годы интерес к машинам из этой страны неуклонно снижался или стоял на месте. Например, в прошлом году продажи «китайцев» остались на уровне 2016 года, хотя рынок в целом вырос на 12%.
Флагманом китайского автопрома в России остаётся марка Lifan — она продаёт почти столько же машин, сколько остальные бренды вместе взятые. При этом спрос на «Лифаны» вырос всего на 1%. На втором месте рейтинга «китайцев» разместился Chery с ростом на 26%.
А наибольшего прогресса добились марки Zotye, FAW, DFM и Foton, нарастившие продажи в два–три раза, благодаря выводу на рынок новых моделей.
Меняющаяся ситуация на российском рынке привлекает в страну и других китайских производителей. В мае стало известно о возобновлении поставок кроссоверов Hawtai (до сих пор дилеры распродавали старые запасы машин) и начале продаж автомобилей JAC казахстанской сборки.
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