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Китайская Huansu представила клона внедорожника Lamborghini Urus
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Китайская Huansu представила клона внедорожника Lamborghini Urus 

Daily-Motor 9 минут назад
Фото: Daily-Motor
Китайская автомобильная марка Huansu, входящая в состав концерна BAIC, представила первые скетчи своей новой линейки кроссоверов X, которые расположатся в модельном ряду бренда на ступень выше существующей линейки S.
Новинки, согласно изображениям, опубликованным Huansu, получат дизайн экстерьера в стиле нового итальянского кроссовера Lamborghini Urus.
Решение взять за основу дизайна кроссовер «Урус» связано с переводом с китайского языка названия марки Huansu, которое звучит как «Магическая скорость». По мнению руководства бренда, визуально наиболее в этом плане ее новой линейке кроссоверов подходит экстерьер Lamborghini Urus.
В планы компании на ближайшие годы входит выпуск пяти новых кроссоверов в линейке X, каждая из которых будет комплектоваться либо полностью электрической, либо гибридной силовой установкой собственного производства Huansu.
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