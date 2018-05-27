Китайская Huansu представила клона внедорожника Lamborghini Urus

Китайская автомобильная марка Huansu, входящая в состав концерна BAIC, представила первые скетчи своей новой линейки кроссоверов X, которые расположатся в модельном ряду бренда на ступень выше существующей линейки S.

Новинки, согласно изображениям, опубликованным Huansu, получат дизайн экстерьера в стиле нового итальянского кроссовера Lamborghini Urus

Решение взять за основу дизайна кроссовер «Урус» связано с переводом с китайского языка названия марки Huansu, которое звучит как «Магическая скорость». По мнению руководства бренда, визуально наиболее в этом плане ее новой линейке кроссоверов подходит экстерьер Lamborghini Urus.

В планы компании на ближайшие годы входит выпуск пяти новых кроссоверов в линейке X, каждая из которых будет комплектоваться либо полностью электрической, либо гибридной силовой установкой собственного производства Huansu.