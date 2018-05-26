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Китайская компания клонирует Lamborghini Urus
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Китайская компания клонирует Lamborghini Urus 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Не успели мы привыкнуть к эффектной внешности «Уруса», как у него появился двойник. Правда, пока только на эскизах. Их представил китайский производитель Huansu.
Экспортное название компании Magic Speed — «Магическая скорость», примерно так можно перевести Huansu с китайского, и в ближайшие годы она намерена совершенно волшебным образом выпустить целых пять моделей дорогих и быстрых кроссоверов. В линейки производителя уже есть паркетники класса S, это модели S2, S3, S5, S6 и S7.
«Близнец» Lamborghini Urus станет первенцем новой линейки класса Х. Его дизайн, пресдтавленный в эскизах, сразу же напомнил китайским журналистам кроссовер «Ламборджини». Его называли шикарным, молодежным, современным — в общем, на лестные эпитеты не скупились.
Планы у Huansu далеко идущие. Кроме перелицовки успешных автомобилей, она собирается заняться разработкой новых типов гибридов и электромоторов. Для чего создает целых три исследовательских центра. Кроме того автопроизводитель работает в сфере искусственного интеллекта и создания софтов для автомобилей.
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