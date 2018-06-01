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Китайцы показали самый точный клон Lamborghini Urus
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Китайцы показали самый точный клон Lamborghini Urus 

Авторамблер 5 минут назад
Фото: Авторамблер
Копия суперкроссовера из Поднебесной вызывал теплые чувства у западных ресурсов.
Попытки китайцев скопировать люксовые автомобили именитых марок обычно выглядят не слишком презентабельно, поэтому известие о том, что Huansu Auto готовит клон Lamborghini Urus с неблагозвучным именем C60 Hyosow, вызвало лишь тяжелый вздох и грустную усмешку. Но результат оказался отнюдь не самым плохим! По крайней мере, такой вывод делают некоторые западные интернет-ресурсы. Не согласиться с ними сложно — у Huansu Auto получился вполне симпатичный кроссовер безотносительно попытки слепить машину, смахивающую на ураганного «итальянца». Да и копирование здесь нельзя назвать прямым, скорее, цитирование характерных черт.
C60 Hyosow гораздо компактнее прообраза — его колесная база равна 2815 мм, что на 188 мм меньше, чем расстояние между осями у Lambo. Боезапас тоже не чета итальянскому — ожидается, что клиенты смогут выбрать из 150-сильного двигателя объемом 1,5 л и 2,0-литровой «турбочетверки» мощностью 195 л.с. Напомним, что Urus вооружен 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, выдающим 650 л.с. Привод, скорее всего, передний: местные китайские бренды в массе своей плодят именно моноприводные кроссоверы. Финальным аккордом будет цена — «недоламборгини» обойдется в 100 000-150 000 юаней, что эквивалентно примерно 15 500 — 23 400 долларов. Сущие копейки на фоне астрономического прайса Urus! Официальная презентация ожидается 6 июня.
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