Рассекречен китайский бюджетный клон кроссовера Lamborghini Urus

Новый автомобиль предложат под маркой Huansu, а экспортировать модель будут под названием Magic Speed.

Отметим, что фирма Bisu — это совместное «детище» концернов BAIC и Yinxiang. Внутризаводской индекс паркетника C60, а неофициальное имя — Huansu Hyosow.

Новый автомобиль стал «первенцем» моделей Х-серии, которая предназначается для молодой аудитории.

Правда, представив официальные изображение клона Lamborghini Urus , производитель не сообщил никакой информации об автомобиле. Характеристики модели планируют рассказать во время дебюта, который состоится уже 6 июня.

Предполагается, что новый кросс будет укомплектован двухлитровым турбодвижком, производительность которого около 190 л.с. Сочетаться с ним будет 6-скоростная механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Скорее всего, полного привода у модели не будет.