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Рассекречен китайский бюджетный клон кроссовера Lamborghini Urus
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Рассекречен китайский бюджетный клон кроссовера Lamborghini Urus 

Car.ru 2 июня 2018
Фото: Car.ru
Новый автомобиль предложат под маркой Huansu, а экспортировать модель будут под названием Magic Speed.
Отметим, что фирма Bisu — это совместное «детище» концернов BAIC и Yinxiang. Внутризаводской индекс паркетника C60, а неофициальное имя — Huansu Hyosow.
Новый автомобиль стал «первенцем» моделей Х-серии, которая предназначается для молодой аудитории.
Правда, представив официальные изображение клона Lamborghini Urus, производитель не сообщил никакой информации об автомобиле. Характеристики модели планируют рассказать во время дебюта, который состоится уже 6 июня.
Предполагается, что новый кросс будет укомплектован двухлитровым турбодвижком, производительность которого около 190 л.с. Сочетаться с ним будет 6-скоростная механика или 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Скорее всего, полного привода у модели не будет.
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