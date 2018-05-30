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В Китае выйдет бюджетный «клон» Lamborghini Urus
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В Китае выйдет бюджетный «клон» Lamborghini Urus 

Car.ru 46 минут назад
Фото: Car.ru
Никому не известная китайская компания Beiqi Yinxiang, входящая в группу BAIC, готовится к выпуску бюджетного «клона» итальянского спортивного внедорожника Lamborghini Urus.
Автомобиль назван оригинально — Magic X. Как сообщили наши китайские коллеги-журналисты, официальный дебют среднеразмерного кроссовера Beiqi Yinxiang Magic X состоится 6 июня 2018 года на Международном автосалоне в Чунцине. Поверим, подождём. Пока производитель официально распространил лишь несколько интригующих эскизов-скетчей грядущей новинки. И что они дают?
Как видно из опубликованных изображений, новая модель из Поднебесной окажется очень похожа на дорогой итальянский кроссовер Lamborghini Urus. В Китае вообще какая-то мода на копирование стилистическое популярных европейских моделей. Теперь также известно, что Beiqi Yinxiang Magic X будет предлагаться в конфигурации как с 5-ти, так и 7-местным салоном. Про моторы, трансмиссии, тип привода ничего не сообщается. Вероятно, тут вот уж никаких сопоставимых у «Урусом» решений ждать не стоит. Всё будет, как думается, очень даже скромно, «кисло».
Дополнительная информация о машине будет объявлена только во время публичной премьеры. Тогда и стоимость огласят. Если честно, нам такого чуда не надо. И совершенно даже не важно, сколько за него попросят денег. «Урус» — он такой один. И нет смысла пытаться его копировать. Ничего хорошего не получится.
А вам по вкусу такая копия сумасшедшего «Ламбо»?
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