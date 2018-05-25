Электрический хэтчбек Nissan Leaf превратили в кабриолет

Компания Nissan представила особенный электрокар Leaf. От обычного он отличается… отсутствием крыши! Сей электрический кабриолет компания построила в единственном экземпляре не просто так, а по поводу — в честь продажи в Японии 100 тысяч экземпляров элетрокара (как первого, так и второго поколения).

Кроме отсутствия крыши Nissan Leaf Open Car никаких других изменений хэтчбек не претерпел. Что касается силовой установки, то это эектродвигатель на 150 л.с. (320 Нм), который питает литий-ионная аккумуляторная батарея 40 кВтч. Разгон от 0 до 100 км/ч — 7,9 секунд. Максимальная скорость — 144 км/ч. Запас хода — до 378 км на одной зарядке (в соответствии с европейским стандартом NEDC).

Напомним, второе поколение Nissan Leaf было представлено в сентябре 2017 года. Кроме более мощной СУ новый электрический хэтчбек может похвастать системами ProPILOT, ProPILOT Park и e-Pedal. Автопилот ProPILOT может автоматически контролировать расстояние до впереди идущего автомобиля, парковщик ProPILOT Park при активации определит место для парковки и направит туда автомобиль. А система e-Pedal позволяет регулировать скорость электрокара исключительно с помощью педали газа. После краш-тестов в Euro NCAP хэтчбек получил высшую оценку за безопасность — «пять звёзд».