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Электрический хэтчбек Nissan Leaf превратили в кабриолет
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Электрический хэтчбек Nissan Leaf превратили в кабриолет 

За рулем Кубань 59 минут назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Nissan представила особенный электрокар Leaf. От обычного он отличается… отсутствием крыши! Сей электрический кабриолет компания построила в единственном экземпляре не просто так, а по поводу — в честь продажи в Японии 100 тысяч экземпляров элетрокара (как первого, так и второго поколения).
Кроме отсутствия крыши Nissan Leaf Open Car никаких других изменений хэтчбек не претерпел. Что касается силовой установки, то это эектродвигатель на 150 л.с. (320 Нм), который питает литий-ионная аккумуляторная батарея 40 кВтч. Разгон от 0 до 100 км/ч — 7,9 секунд. Максимальная скорость — 144 км/ч. Запас хода — до 378 км на одной зарядке (в соответствии с европейским стандартом NEDC).
Напомним, второе поколение Nissan Leaf было представлено в сентябре 2017 года. Кроме более мощной СУ новый электрический хэтчбек может похвастать системами ProPILOT, ProPILOT Park и e-Pedal. Автопилот ProPILOT может автоматически контролировать расстояние до впереди идущего автомобиля, парковщик ProPILOT Park при активации определит место для парковки и направит туда автомобиль. А система e-Pedal позволяет регулировать скорость электрокара исключительно с помощью педали газа. После краш-тестов в Euro NCAP хэтчбек получил высшую оценку за безопасность — «пять звёзд».
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