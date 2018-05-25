Ещё
Daimler грозит отзыв 600 тысяч автомобилей из-за дизельного скандала
Далее:
Читайте также:
Ещё

Daimler грозит отзыв 600 тысяч автомобилей из-за дизельного скандала 

Прайм 43 минуты назад
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Немецкому автомобильному концерну Daimler AG грозит официальный отзыв более 600 тысяч дизельных автомобилей, в том числе класса C и G, из-за подозрений в отношении концерна в манипуляции показателями выхлопов, сообщил в пятницу журнал Spiegel.
По данным издания, Федеральное автомобильное ведомство Германии (BKA) подозревает Daimler в установке на свои транспортные средства недопустимого отключающего оборудования, которое позволяет производить манипуляции с показателями системы выбросов.
В настоящий момент идет проверка моделей с двигателем, аналогичным двигателю Mercedes-Van Vito 1,6 л с экологическим стандартом Евро-6. Этот двигатель производится партнером Daimler французским производителем Renault. Отмечается, что Renault попал под подозрение в связи с манипуляциями еще два года назад, в январе 2016 года следователи провели обыски в центральном офисе концерна, а также на других площадках. Французские власти считают, что Renault устанавливал на свои модели незаконное ПО. Renault все обвинения отвергает.
В среду BKA потребовало немедленно отозвать 6300 минивэнов Mercedes Vito по всему миру. По заявлению Daimler, эти автомобили нуждаются в обновлении ПО. Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер заявил, что глава Daimler Дитер Цече в понедельник вызван в министерство для прояснения ситуации.
Прайм: последние новости
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на седан Lada Vesta Cross Калининград планирует в этом году подписать соглашение по заводу BMW "АвтоВАЗ" прекращает производство Lada Priora и Kalina - газета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП29
Инспектора ДПС обидели при получении взятки1
В Петербурге образовались «гудящие» пробки
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение