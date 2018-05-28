Daimler отзовет 600 000 автомобилей по подозрению в «дизельгейте»

Немецкий концерн Daimler вынужден отозвать около 600 000 автомобилей с дизельными двигателями из-за подозрений в манипуляциях с показателями концентрации вредных выхлопов. Об этом в пятницу пишет Der Spiegel

Федеральное транспортный регулятор Германии KBA проверяет частные жалобы и подозрения на использование нелегальных устройств для манипуляций уровнем вредных выбросов.

Отзыву подлежат модели Mercedes-Benz C-Class и G-Class, однако представительство Daimler заявило, что не получало никаких уведомлений от KBA и отказалось комментировать ситуацию. В свою очередь Минтранс ФРГ заявил, что обратился к KBA с просьбой провести расследование.