Daimler отзовет 600 000 автомобилей по подозрению в «дизельгейте» 

Немецкий концерн Daimler вынужден отозвать около 600 000 автомобилей с дизельными двигателями из-за подозрений в манипуляциях с показателями концентрации вредных выхлопов. Об этом в пятницу пишет Der Spiegel.
Федеральное транспортный регулятор Германии KBA проверяет частные жалобы и подозрения на использование нелегальных устройств для манипуляций уровнем вредных выбросов.
Отзыву подлежат модели Mercedes-Benz C-Class и G-Class, однако представительство Daimler заявило, что не получало никаких уведомлений от KBA и отказалось комментировать ситуацию. В свою очередь Минтранс ФРГ заявил, что обратился к KBA с просьбой провести расследование.
Отметим, что буквально вчера Daimler по собственной инициативе объявил об отзыве 1 000 фургонов Vito, оснащенных 1,6-литровым турбодизелем. Представитель Daimler заявил изданию, что при необходимости концерн обратится в суд. Читайте статью на QutoЧитайте также:BMW наладит в Калининграде сборку новых моделейVolkswagen готовится к запуску нового кроссовера на заводе в КалугеКожей брянских бурёнок обеспечат Porsche, BMW и Mercedes