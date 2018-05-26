Daimler отзывает 600 тыс., автомобилей 

Mercedes-Benz C 250 BlueTEC, Avantgarde, Diamantweiss metallic, Leder Seidenbeige, Zierelemente Aluminium, (W205), 2013
Нынче проще сказать, кого манипуляции с токсичностью выхлопа не коснулись. Эхо скандала до сих пор лихорадит автопром. Теперь концерн Daimler отзывает 600 000 автомобилей с дизельными двигателями. Причины те же — обманное ПО, установленное в системе управления двигателем.
Под сервисную кампанию попали Mercedes-Benz C-Class и G-Class. Правда, в Daimler отметили, что не получали никаких уведомлений от Федерального транспортного регулятора Германии (KBA). Минтранс ФРГ наоборот подчеркнул, что обратился к KBA с просьбой провести расследование.
На днях Daimler по собственной инициативе отозвал 1 000 фургонов Vito, оснащенных 1,6-литровым турбодизелем.
Фото: Mercedes-Benz