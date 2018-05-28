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Около 600 000 дизельных «Мерседесов» оказались под угрозой отзыва
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Около 600 000 дизельных «Мерседесов» оказались под угрозой отзыва 

Автовести 28 мая 2018
Фото: Автовести
Новым объектом пристального внимания немецких властей стал концерн Daimler, который подозревается в махинациях с дизельными моторами. Как сообщает Der Spiegel, сразу 600 000 автомобилей Mercedes-Benz С— и G-Класса с дизельными двигателями могут быть отозваны для устранения незаконных систем контроля выбросов вредных веществ, занижающих реальные показатели эмиссии.
Бывшему главе Volkswagen предъявили обвинения
Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) уже проверяет двигатели на предмет наличия отклонений от экологических нормативов и технических стандартов. Интересно, что речь идет о дизелях совместной разработки с французской маркой Renault.
Причем, европейские органы ранее также проверяли и «реношные» моторы, однако нелегального программного обеспечения в них не нашли.
В Германии начали вводить запрет на дизели
Свой отчет по дизелям Евро-6 для Mercedes-Benz С— и G-Класса в KBA обещали опубликовать в ближайшее время. Если обвинения окажутся обоснованными, то «Даймлеру» предстоят масштабные отзывы и, возможно, судебные разбирательства. Руководство концерна ситуацию пока не комментирует.
Кстати, на прошлой неделе компания Mercedes-Benz по требованию KBA уже объявила отзывную кампанию, в рамках которого производитель будет обновлять ПО для коммерческих вэнов Vito с 1,6-литровыми дизелями. Под отзыв попали более 6 300 машин. В прошлом году «Даймлер» по своей инициативе отзывал более 3 млн «Мерседесов» для установки нового «софта» в дизельных моторах.
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