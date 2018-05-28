Около 600 000 дизельных «Мерседесов» оказались под угрозой отзыва

Новым объектом пристального внимания немецких властей стал концерн Daimler , который подозревается в махинациях с дизельными моторами. Как сообщает Der Spiegel, сразу 600 000 автомобилей Mercedes-Benz С— и G-Класса с дизельными двигателями могут быть отозваны для устранения незаконных систем контроля выбросов вредных веществ, занижающих реальные показатели эмиссии.

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Федеральное управление автомобильного транспорта Германии (KBA) уже проверяет двигатели на предмет наличия отклонений от экологических нормативов и технических стандартов. Интересно, что речь идет о дизелях совместной разработки с французской маркой Renault

Причем, европейские органы ранее также проверяли и «реношные» моторы, однако нелегального программного обеспечения в них не нашли.

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Свой отчет по дизелям Евро-6 для Mercedes-Benz С— и G-Класса в KBA обещали опубликовать в ближайшее время. Если обвинения окажутся обоснованными, то «Даймлеру» предстоят масштабные отзывы и, возможно, судебные разбирательства. Руководство концерна ситуацию пока не комментирует.

Кстати, на прошлой неделе компания Mercedes-Benz по требованию KBA уже объявила отзывную кампанию, в рамках которого производитель будет обновлять ПО для коммерческих вэнов Vito с 1,6-литровыми дизелями. Под отзыв попали более 6 300 машин. В прошлом году «Даймлер» по своей инициативе отзывал более 3 млн «Мерседесов» для установки нового «софта» в дизельных моторах.