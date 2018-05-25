Jeep Wrangler получил специальную версию Call Of Duty с массивными колесами

Марка Jeep , принадлежащая итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles, одновременно с выходом популярной видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 3, представляет уникальную версию Wrangler, получившую аналогичное наименование (Wrangler Call of Duty: Modern Warfare 3 Special Edition). Отмечается, модель основывается на предыдущей итерации.

Новый внедорожник помимо эксклюзивных колесных дисков получает тематические шильдики на кузове, передний бампером со встроенной лебедкой, блокировку дифференциалов, двухступенчатую коробку передач и уместные вышитые надписи Call of Duty, которые владельцы транспортного средства найдут на сидениях. Для тех, кого интересует почему же появилась приставка «специальная версия», компания подготовила ответ: автомобиль получил несколько свежих обновлений, выполненных Brians Motorsports в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Среди них: зеленые светодиодные фары, световая панель на крыше, пересмотренная подвеска и уникальные колесные диски Forgiato Ventoso-T, выполненные с использованием зеленого цвета и обернутые в 37-дюймовые шины.