Ещё
Jeep Wrangler получил специальную версию Call Of Duty с массивными колесами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Jeep Wrangler получил специальную версию Call Of Duty с массивными колесами 

Auto.Today 39 минут назад
Фото: Auto.Today
Марка Jeep, принадлежащая итало-американской компании Fiat Chrysler Automobiles, одновременно с выходом популярной видеоигры Call of Duty: Modern Warfare 3, представляет уникальную версию Wrangler, получившую аналогичное наименование (Wrangler Call of Duty: Modern Warfare 3 Special Edition). Отмечается, модель основывается на предыдущей итерации.
Новый внедорожник помимо эксклюзивных колесных дисков получает тематические шильдики на кузове, передний бампером со встроенной лебедкой, блокировку дифференциалов, двухступенчатую коробку передач и уместные вышитые надписи Call of Duty, которые владельцы транспортного средства найдут на сидениях. Для тех, кого интересует почему же появилась приставка «специальная версия», компания подготовила ответ: автомобиль получил несколько свежих обновлений, выполненных Brians Motorsports в Хендерсонвилле, штат Теннесси. Среди них: зеленые светодиодные фары, световая панель на крыше, пересмотренная подвеска и уникальные колесные диски Forgiato Ventoso-T, выполненные с использованием зеленого цвета и обернутые в 37-дюймовые шины.
Auto.Today: последние новости
Porsche построил копию своего первого родстера Электрический DS 3 Crossback готовится к Парижскому автосалону Поврежденный градом Lexus LC500 доступен на рынке подержанных автомобилей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Молодые мошенницы вернулись на дороги94
Рассекречены цены нового кроссовера Toyota для России
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП29
Инспектора ДПС обидели при получении взятки1
В Петербурге образовались «гудящие» пробки
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
00:52
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora
Автоновости Бортжурнал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение