Mazda6 получила новый турбодизель

Mazda в очередной раз обновила модель Atenza, которая в нашей стране известна как Mazda6. Изменения затронули состав силовой гаммы, пополнившейся новым двигателем на тяжелом топливе.

Японский производитель раскрыл подробности рестайлинга модели Atenza («шестерки») для домашнего рынка. Напомним, Atenza текущего поколения была представлена в 2012 году и это обновление для нее стало уже четвертым. Обновленная «шестерка» получила пересмотренную переднюю часть с массивным хромированным молдингом, выполняющим роль обрамления радиаторной решетки и переходящим в оптику.

В Японии Atenza будет предлагаться с несколькими двигателями, коробками передач, в передне— и полноприводном исполнении. Базовым станет бензиновый двухлитровый мотор с отдачей 165 л.с. и 210 Нм в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Еще один бензиновый двигатель объемом 2,5 литра развивает 190 л.с. и 252 Нм. Турбомотор объемом 2,5 литра (250 л.с. и 420 Нм), предлагаемый у Mazda6 на американском рынке, для Atenza недоступен.

Наиболее вариативен битурбодизель объемом 2,2 литра, отдача которого составляет 190 л.с. и 450 Нм. Кстати, дореформенный мотор такого же объема выдавал 175 л.с. и 420 Нм. Дизельная версия Atenza предлагается с 5КВП и 6АКП, с передним и полным приводом.

Кроме того, была доработана передняя и задняя подвеска автомобиля, как заявляет производитель, что улучшило ездовые характеристики автомобиля. Доработки включали усиление точек крепления элементов подвески, установку амортизаторов увеличенного диаметра и замену ряда сайлентблоков на полиуретан. Для усиления шумоизоляции, некоторые внутренние части структуры кузова выполнены из более толстого металла.

Базовая Mazda Atenza с бензиновым мотором 2.0 и АКП стоит 2,8 миллиона иен (более 1 580 000 рублей по текущему курсу), замена мотора на вариант 2.5 повышает стоимость до 3,5 миллиона йен (около 1 980 000 рублей). Приблизительно столько же стоит самая доступная дизельная версия — 3,4 миллиона рублей. Топовый вариант тоже оснащается дизелем и стоит 4,1 миллиона йен (2 316 000 рублей).

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал про обновление кроссовера Mazda CX-3 , в рамках которого он тоже получил новый дизель объемом 1,8 литра.

По материалам: www.kolesa.ru