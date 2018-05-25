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Когда исчезнет пиво в ПЭТ?
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Когда исчезнет пиво в ПЭТ? 

Парламентская газета 49 минут назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты".
На рассмотрении Госдумы находится законопроект «О запрете продажи алкогольной продукции в полимерной таре». Согласно тексту законопроекта, с 1 января 2019 года предлагается запретить «производство и оборот алкогольной продукции в полимерной потребительской таре из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала объемом более 1 литра», а с 2020 года — в таре более 0,5 литра. Напомним, что с 2017 года под запрет попали производство и продажа пива и пивных напитков в пластиковой таре более 1,5 литра.
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