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В России началось производство новой Toyota Camry
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В России началось производство новой Toyota Camry 

Авторамблер 23 минуты назад
Фото: Авторамблер
На заводе японской компании в Санкт-Петербурге состоялась церемония запуска производства бизнес-седана Camry нового поколения.
Автомобиль начали выпускать в тестовом режиме еще в апреле. В связи с переходом Camry на новую глобальную платформу TNGA предприятие пришлось серьезно переоборудовать. Напомним, помимо нового седана на заводе собирают кроссоверы RAV4.
Продажи новой модели Camry стартовали в России в мае. Автомобиль доступен с четырехциндровыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л, а также с шестицилиндровым 3,5-литровым агрегатом. Седан в начальной комплектации с мотором 2,0 л (150 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» стоит от 1 399 000 рублей, а «топовая» Camry с мотором 3.5 V6 и 8-диапазонной АКП оценена в 2 166 000 рублей.
Как сообщал «Авторамблер», с 1 июня на российском рынке появится новая модель Toyota — компактный кроссовер C-HR. Известно, что цены на новинку стартуют от 1,3 млн рублей.
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