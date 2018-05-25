В России началось производство новой Toyota Camry

На заводе японской компании в Санкт-Петербурге состоялась церемония запуска производства бизнес-седана Camry нового поколения.

Автомобиль начали выпускать в тестовом режиме еще в апреле. В связи с переходом Camry на новую глобальную платформу TNGA предприятие пришлось серьезно переоборудовать. Напомним, помимо нового седана на заводе собирают кроссоверы RAV4.

Продажи новой модели Camry стартовали в России в мае. Автомобиль доступен с четырехциндровыми двигателями объемом 2,0 л и 2,4 л, а также с шестицилиндровым 3,5-литровым агрегатом. Седан в начальной комплектации с мотором 2,0 л (150 л.с.) и 6-диапазонным «автоматом» стоит от 1 399 000 рублей, а «топовая» Camry с мотором 3.5 V6 и 8-диапазонной АКП оценена в 2 166 000 рублей.