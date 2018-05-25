Audi выпускает второй тизер с кроссовером Q8

Ранее немецкая компания выпустила короткое тизерное видео с предстоящим Audi Q8 и рассказала, что это будет первая ступень на пути к официальному дебюту автомобиля. За первым роликом последовал и второй эпизод под названием «Unleash the brave».

По ожиданиям, на предстоящем автомобиле клиенты увидят тонкие фары, массивную решетку радиатора, большие воздухозаборники, агрессивную крышу и впечатляющую заднюю часть. Что касается интерьера, недавние шпионские фотографии показали, что внутри Audi Q8 получит информационно-развлекательную систему, красиво встроенную в цифровую приборную панель и кожаное рулевое колесо.