Audi выпускает второй тизер с кроссовером Q8 

Ранее немецкая компания выпустила короткое тизерное видео с предстоящим Audi Q8 и рассказала, что это будет первая ступень на пути к официальному дебюту автомобиля. За первым роликом последовал и второй эпизод под названием «Unleash the brave».
По ожиданиям, на предстоящем автомобиле клиенты увидят тонкие фары, массивную решетку радиатора, большие воздухозаборники, агрессивную крышу и впечатляющую заднюю часть. Что касается интерьера, недавние шпионские фотографии показали, что внутри Audi Q8 получит информационно-развлекательную систему, красиво встроенную в цифровую приборную панель и кожаное рулевое колесо.
В основу долгожданного Audi Q8 ляжет платформа MLB Evo от Volkswagen Group. Такая архитектура позволяет производителю использоваться целый ряд двигателей. Включая 2,0-литровый четырехцилиндровый турбоагрегат, способный обеспечивать 252 лошадиных силы, (для модели начального уровня), 3,0-литровый V6 мощностью 355 лошадиных сил, работающий вместе с гибридным V6 с отдачей в 443 лошадиные силы. Также клиентам будут доступны версии S Q8 и RS Q8, последняя из которых должна производить не менее 530 лошадиных сил.