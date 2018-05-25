Тест-драйв: Peugeot 2008 

Урок 2016-го года, когда Peugeot реализовал по общим меркам как-то совсем немного автомобилей (чуть более 3,5 тысяч единиц), французский автопроизводитель усвоил крепко. В процессе падения продаж на суд европейского покупателя было представлено старательно выполненное «домашнее задание» в виде обновленной линейки и крайне выгодной маркетинговой политики. Но то в Европе, до нас же французский «отскок в плюс» докатился лишь в виде переосмысленных авто, растерявших финансовую привлекательность где-то на границе. Нам удалось взять на тест-драйв «первую ласточку» этого обновления Peugeot 2008, чтобы понять, чего ожидать от бренда в обозримом будущем. Построенный на базе легендарного «двухсот восьмого» Peugeot 2008 призван представлять бренд в классе компактных городских кроссоверов, потеснив Ford EcoSport, Hyundai Creta, KIA Sportage и Renault Kaptur. Путем беглого внешнего сравнения мы единогласно оставляем «раунд» за «пыжиком», дизайнерам которого удалось реализовать современные представления рынка о стиле, сохранив при этом в облике истинно французский дух марки. Да, изменений не много, но, как оказалось, даже апгрейд отдельных деталей может пойти сильно на пользу целостности экстерьера. По качеству отделки салона французский кроссовер также на голову выше конкурентов. Оформление данной конкретной тестовой модели с панорамной крышей и светлой верхней частью салона, на наш взгляд, визуально «раздвигает» пространство, что очень кстати, учитывая класс автомобиля. По-домашнему уютным можно было бы назвать передний ряд сидений, для заднего же более актуальной будет формулировка «уют, переходящий в близость». Для российского покупателя по-настоящему ценной окажется возможность хоть как-то сэкономить за счет покупки модели с малым, 1,2-литровым двигателем (как раз такая и была у нас на тесте). При этом 110 лошадиных сил, 205 Нм крутящего момента и разгон до сотни за 11,3 секунды в большой расчет не идут — здесь хвалить не за что, но и жаловаться как бы глупо. Для такого малообъемного двигателя аппетит у него отменный. Качество российского топлива в качестве оправданий не принимается — у зарубежных коллег все немного лучше, но расход все равно убегает вперед паспортных данных. Благодаря центру тяжести, смещенному сильно к низу, водитель и пассажиры Peugeot 2008 начисто забывают о кренах как о типичном для высоких автомобилей явлении. Из преимуществ управления также стоит отметить плотно отрабатывающую неровности дорожного полотна подвеску и упругое в плане информативности рулевое колесо. Для городской сутолоки, где каждый маневр продиктован единственной целью быстрее добраться до пункта назначения, то, что надо! На наш взгляд, назвать женским Peugeot 2008, особенно в доставшемся нам на тест-драйв насыщенно-красном цвете, конечно, можно, но это будет ошибкой. Кроссовер прекрасно подойдет каждому, для кого объем багажного отсека и возможность без лишних проблем припарковаться находятся в списке приоритетов. Скрытым преимуществом является тот факт, что автомобилей Peugeot, а тем более из последней обновленной линейки, заметно меньше в крупных городах. Это значит, что не замыленный свежий внешний вид автомобиля будет приятен вашему глазу и интересен другим участникам дорожного движения.
Характеристики
Габариты, д/ш/в, мм: 4159, 1739, 1570 Снаряженная масса: 1235 кг Двигатель: бензин Мощность: 110 л.с. Разгон до сотни, сек: 11,3 Привод: передний Расход топлива: 8,9 л/100 км Цена базовой комплектации: 1 424 000 р. Цена протестированного автомобиля: 1 485 000 р.