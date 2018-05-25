Mercedes — AMG GT появился в разных вариантах

Различные прообразы Mercedes — AMG GT представлены при содействии Renntech.

В обновленном виде предстанут Coupe, GT C, GT R. Кроме того, под заказ доступен и четырехдверный модифицированный представитель класса GT.

Если брать во внимание диапазон двигателей, то он колеблется в стандартном варианте поколения GT в пределах от 469 до 577 лошадиных сил. Однако специалистам из Renntech удалось повысить производительность мотора.

Теперь можно заказать вариант с двигателем от 612 до 825 лошадиных сил. Во многом это заслуга программного обеспечения, усиленного воздушного фильтра, а также модифицированных продувочных клапанов.

Также доступны и некоторые внешние доработки от тюнинговой мастерской Renntech. Например, это касается передних бамперов, а также модифицированного заднего крыла автомобиля.

Конечно, тюнинговые варианты Mercedes — AMG GT обойдутся дороже стандарта. В среднем покупателю придется выложить от 175 до 200 тысяч.