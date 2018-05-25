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Mercedes — AMG GT появился в разных вариантах
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Mercedes — AMG GT появился в разных вариантах 

Car.ru 25 минут назад
Фото: Car.ru
Различные прообразы Mercedes — AMG GT представлены при содействии Renntech.
В обновленном виде предстанут Coupe, GT C, GT R. Кроме того, под заказ доступен и четырехдверный модифицированный представитель класса GT.
Если брать во внимание диапазон двигателей, то он колеблется в стандартном варианте поколения GT в пределах от 469 до 577 лошадиных сил. Однако специалистам из Renntech удалось повысить производительность мотора.
Теперь можно заказать вариант с двигателем от 612 до 825 лошадиных сил. Во многом это заслуга программного обеспечения, усиленного воздушного фильтра, а также модифицированных продувочных клапанов.
Также доступны и некоторые внешние доработки от тюнинговой мастерской Renntech. Например, это касается передних бамперов, а также модифицированного заднего крыла автомобиля.
Конечно, тюнинговые варианты Mercedes — AMG GT обойдутся дороже стандарта. В среднем покупателю придется выложить от 175 до 200 тысяч.
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