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В Китае дебютировал Volkswagen Gran Lavida
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В Китае дебютировал Volkswagen Gran Lavida 

Карельские вести 24 минуты назад
Фото: Карельские вести
В Поднебесной представили хэтчбек нового поколения. Продажи новинки начнутся ближе к осени текущего года. Напомним, Volkswagen под именем Lavida продает в Китае адаптированную для местного рынка Jetta. Недавно, в рамках Пекинского автосалона, был представлен седан третьего поколения, построенный на платформе MQB. Китайская «четырехдверка» имеет много общего с глобальной Jetta, но у Lavida также была модификация в пятидверном кузове, которую сменила поколение сейчас.
Правда, если Jetta является производной хэтчбека Golf, то с Lavida ситуация несколько иная. Volkswagen Gran Lavida нельзя назвать аналогом Golf. Модель с приставкой Gran, скорее, можно назвать гибридом универсала и хэтчбека. Колесная база у такой модели равна 2 688 мм, что идентично Jetta и Lavida, тогда как у Гольфа она составляет 2 620 мм. По длине Gran Lavida практически одинакова с универсалом Golf Variant — 4 541 и 4 567 мм, соответственно. Правда, по объему багажника «китаец» уступает универсалу, а еще там большая полка, а не рулонная шторка.
Оформление салона Gran Lavida идентично седану: между спинками передних кресел установлены дефлекторы вентиляции, а за дополнительную плату предлагается кожаная обивка салона, электрорегулировки передних сидений, информационно-развлекательная система и люк. В стандартное оснащение автомобиля входит обычный радиоприемник. Приборка исключительно аналоговая. Техническая начинка позаимствована у седана: атмосферный полуторалитровый мотор мощностью 116 л.с. в сочетании с механической или шестиступенчатой автоматической коробкой передач, а также турбомотор TSI объемом 1,4 литра мощностью 140 л.с. в комплекте с преселективной роботизированной коробкой DSG. Сзади полузависимая подвеска.
Сборка Volkswagen Gran Lavida будет налажена на мощностях совместного предприятия Shanghai Volkswagen. Живые поставки машин начнутся ближе к осени текущего года. Седан Lavida продают в Поднебесной по цене приблизительно от 1 118 000 до 1 553 000 рублей по курсу.
Продажи Lavida за пределами Китая не планируются. Кстати, модель предыдущего поколения является второй по популярности моделью на рынке Поднебесной в 2017 году, когда было продано 517 тысяч единиц. На автосалоне в Пекине также состоялась публичная премьера Volkswagen Arteon, правда, в Китае модель будет продаваться под именем предшественника — CC. По материалам: www.kolesa.ru
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