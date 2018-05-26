В продажу вышел новый седан Volkswagen Lavida Plus

На китайском автомобильном рынке стартовали продажи нового седана Volkswagen — Lavida Plus. Новое поколение этой 4-дверки было представлено в рамках автосалона в Пекине в апреле 2018 года. В качестве платформы для новинки использована архитектура MQB, поэтому с точки зрения технической части новый Lavida Plus практически идентичен модели Volkswagen Jetta 2019 модельного года.

Габариты «Лавида Плюс», разработанного специально для китайского рынка, существенно больше, чем у его предшественника. Длина составляет 4670 мм (+65 мм), ширина — 1806 мм (+41 мм), высота — 1474 мм (+14 мм). Колесная база: 2688 мм (+78 мм).

В моторную линейку новинки входит 1,5-литровый бензиновый агрегат на 116 лошадиных сил, а также 1,2— и 1,4-литровые двигатели на 116 и 150 «лошадок» соответственно. Связку им составляет 6-ступенчатая «механика» или 7-диапазонный «робот» DSG.

Стоимость нового седана VW Lavida Plus в КНР начинается от 119 тысяч 800 юаней или 1 миллиона 152 тысяч рублей.