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Гендиректор «Мерседес‐Бенц Рус» рассказал, почему россияне любят Gelandewagen
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Гендиректор «Мерседес‐Бенц Рус» рассказал, почему россияне любят Gelandewagen 

360tv.ru 1 час назад
Секрет успеха нового автомобиля Mercedes заключается в его исключительной уникальности. Об этом в интервью «360» рассказал генеральный директор «Мерседес‐Бенц Рус» Ян Мадея в рамках Петербургского международного экономического форума.
Новый автомобиль Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG был выпущен в 2018 году. Его мировая премьера прошла в американском Детройте, и теперь новинка «приехала» на ПМЭФ в Россию. Большинство моделей за рубежом раскуплены, а на оставшиеся люди стоят в очередях. По словам собеседника «360», секрет бешеного успеха автомобиля заключается в уникальности.
«Автомобили G-класса говорят об уникальности. Это уникальная машина. Это идеальная комбинация сильной базы, мощного двигателя и высоких возможностей. Я думаю, что сочетание этих качеств и сделало модель такой любимой у автовладельцев. Скоро поступит вторая партия Mercedes-Benz G-Class G 63 AMG, буквально в течение пары недель. Мы увидим новые машины в июне в России. Сейчас у нас очень много заказов от людей, которых я могу назвать настоящим фан-сообществом G-класса», — подчеркнул Мадея.
Генеральный директор компании подчернул, что история Gelandewagen начала развиваться 40 лет назад и по сей день автомобиль сохраняет неизменными свои формы.
«Конечно, проходит все больше времени, машина все больше развивается, но сохраняет свои формы — я думаю, это то, что любят люди», — предположил руководитель «Мерседес-Бенц Рус».
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