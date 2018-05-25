Компактный Peugeot 108 обновился

Французский производитель представил Peugeot 108 в рамках Женевского автосалона еще в 2014 году и теперь спустя четыре года решил подготовить модернизированную версию городского автомобиля.

Вместе с начальной стоимостью в 9225 фунтов стерлингов (эквивалентно 12 394 долларов США) Peugeot 108 становится обладателем целого ряда обновлений, в том числе двух новых оттенков кузова: Green Fizz и Calvi Blue. К ним присоединяются отделка крыши Raven Black и глянцевые черные корпуса боковых зеркал. Такие акценты, по словам представителей компании, придают модели «спортивную индивидуальность».

Внутри автомобиля располагается улучшенная информационно-развлекательная система с 7-дюймовым дисплеем, при этом более дорогостоящие комплектации получают цифровое радио DAB, разъем AUX, а также поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Список технологий (для версий Allure и Collection) включает экстренное торможение, систему предупреждения о выезде из полосы и за дополнительные 645 долларов систему распознавания дорожных знаков.

Под капотом Peugeot 108 располагается обновленный 1,0-литровый двигатель, производящий 72 лошадиные силы. Агрегат по-прежнему предлагается с пятиступенчатой механической или пятиступенчатой автоматической коробкой передач, а также соответствует стандартам выбросов Euro 6.2.