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Компактный Peugeot 108 обновился
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Компактный Peugeot 108 обновился 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Французский производитель представил Peugeot 108 в рамках Женевского автосалона еще в 2014 году и теперь спустя четыре года решил подготовить модернизированную версию городского автомобиля.
Вместе с начальной стоимостью в 9225 фунтов стерлингов (эквивалентно 12 394 долларов США) Peugeot 108 становится обладателем целого ряда обновлений, в том числе двух новых оттенков кузова: Green Fizz и Calvi Blue. К ним присоединяются отделка крыши Raven Black и глянцевые черные корпуса боковых зеркал. Такие акценты, по словам представителей компании, придают модели «спортивную индивидуальность».
Внутри автомобиля располагается улучшенная информационно-развлекательная система с 7-дюймовым дисплеем, при этом более дорогостоящие комплектации получают цифровое радио DAB, разъем AUX, а также поддержку Android Auto и Apple CarPlay. Список технологий (для версий Allure и Collection) включает экстренное торможение, систему предупреждения о выезде из полосы и за дополнительные 645 долларов систему распознавания дорожных знаков.
Под капотом Peugeot 108 располагается обновленный 1,0-литровый двигатель, производящий 72 лошадиные силы. Агрегат по-прежнему предлагается с пятиступенчатой механической или пятиступенчатой автоматической коробкой передач, а также соответствует стандартам выбросов Euro 6.2.
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