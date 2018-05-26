Экстремальный Ford Mustang Shelby GT500: первое официальное фото

Напомним, разговоры о новом экстремальном купе Ford Mustang Shelby GT500 идут уже не первый год. Теперь же американская марка официально анонсировала дебют одного из самых ожидаемых автомобилей.

Как видно на официальной фотографии, новое «заряженное» купе Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года получило вентилируемый капот, большое заднее аэродинамическое «крыло» и оригинальные полосы на кузове.

Как отмечают наши иностранные коллеги, официальная премьера долгожданного купе Ford Mustang Shelby GT500 состоится в следующем году. Сообщается, что автомобиль оснащён модернизированным двигателем 5.0 V8, отдача которого, ориентировочно, составляет 522 кВт (709,722 л.с.).

Представители американского автогиганта по-прежнему очень мало говорят о новинке. В пресс-центре бренда заявили, что новый Ford Mustang Shelby GT500 «спроектирован, чтобы ездить одинаково хорошо на обочинах дорог и гоночных трассах».

По предварительным данным, в оснащение экстремального купе Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года войдут высокоэффективные тормоза из композитных материалов, функция Drag Strip mode и другие инновационные решения, благодаря которым инженерам удалось значительно повысить производительность машины.

Добавим. По слухам, новое экстремальное купе Ford Mustang Shelby GT500 сможет разгоняться до максимальной скорости 214 миль в час (344 км/ч).