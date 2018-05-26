Топ-10 автомобилей, имеющих двигатель другого производителя

Не секрет, что в чудесном автомобильном мире нередко получается так, что та или иная модель заимствует свой двигатель от другого производителя. Примеры многочисленны, и это особенно верно тех для компаний, которые принадлежат одному крупному конгломерату.

Мало того, порой даже производители с совершенно разными философиями решают сотрудничать и обмениваться технологиями, двигателями, платформами и компонентами. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию импровизированный рейтинг топ-10 автомобилей, имеющих двигатель от стороннего производителя.

Несколько десятков лет назад тяжело было представить, что автомобили премиальной марки Mercedes будут оснащаться силовыми агрегатами … Renault. Однако недавняя премьера модели Mercedes-Benz A-Class четвёртого поколения показало, что это реально. Для новинки доступна обширная гамма двигателей, среди которых значится 1,5-литровый дизельный двигатель dCi Renault, также используемый Dacia Nissan . Его мощность — 116 лошадиных сил (260 Нм).

«Заряженный» седан Alfa Romeo Giulia QV — это единственный настоящий итальянский соперник для высокопроизводительных немецких компактных премиальных седанов. Как известно, такой автомобиль оснащается мотором 2.9 V6 (510 л.с.), который был разработан совместно со специалистами компании Ferrari.

BMW 116i (F20) — PSA Баварская марка BMW и французский концерн PSA сотрудничали в разработке двигателей семейства EP. Это: 1,4-литровые (EP3) и 1,6-литровые двигатели (EP6), которые можно найти в некоторых моделях MINI, BMW 1-Series/3-Series и PSA Group.

Pagani Huayra — Mercedes-AMG Pagani Huayra — это итальянский суперкар, который был представлен в 2011 году. Под его красивым «телом» расположен двигатель V12, который поставляется непосредственно из мастерских подразделения Mercedes-AMG. В зависимости от версии, этот агрегат развивает различные уровни мощности. Например, на модели Pagani Huayra BC этот движок генерирует не менее 789 сил.

Малолитражная модель Smart ForTwo — это автомобиль от немецкого концерна Daimler Group, который также владеет маркой Mercedes-Benz. Однако около 60% его компонентов разделяют с машиной Renault Twingo . В частности, машинка оснащается бензиновыми двигателями, которые также используются некоторыми моделями Renault и Dacia.

Aston Martin Vantage — Mercedes-AMG Относительно недавно британская марка официально представила суперкар Aston Martin Vantage, в моторном отсеке которого располагается 4,0-литровый двигатель V8 от компании Mercedes-AMG. К слову, этот же силовой агрегат используется на многих «заряженных» моделей немецкого бренда.

Как известно, Lamborghini Huracan Performante — это один из самых быстрых суперкаров на Нюрбургринге. Производительность итальянского спортивного автомобиля возможна благодаря двигателю V10 FSI, который также используется на модели Audi R8 . Напомним, что Lamborghini Huracan и Audi R8 построены на одной платформе.

Donkervoort D8 GTO-RS — Audi

В движение спортивный автомобиль Donkervoort D8 GTO-RS приводится 2,5-литровым 5-цилиндровым мотором с наддувом немецкой компании Audi. Этот силовой агрегат можно встретить на таких моделях немецкого производителя, как Audi RS3 и Audi TT RS.

Отметим, что модель Lotus Evora — это один из старейших автомобилей нашего рейтинга, поскольку он появился на рынке в 2009 году. Машина оснащается двигателем V6, разработанным японской компанией Toyota. Его мощность — до 436 лошадиных сил (Lotus Evora GT430).