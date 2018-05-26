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Dodge Viper может снова появиться на дорогах
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Dodge Viper может снова появиться на дорогах 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Ожидается, что приобрести обновленный Dodge Viper можно будет в 2020 или 2021 году.
В автомобильной среде ходят упорные слухи о том, что Dodge в течение ближайших несколько лет сможет реанимировать свой легендарный спортивный Viper. Новое поколение может получить усиленный мотор V8.
Вполне возможно, что мощность двигателя сможет достичь 550 лошадиных сил. В то же время, будут присутствовать облегченное шасси и детали корпуса из алюминия и углеводородного волокна.
Не исключено, что новое поколение Viper покажут на следующем автосалоне в Детройте, который пройдет в 2019 году. Кстати, в этом году исполнится 30 лет с момента появления первого прототипа автомобиля.
Однако покупателям обновленный представитель от Dodge станет доступным в 2020 или даже в 2021 году. Стоить автомобиль будет недешево, его прогнозируемая цена может стартовать от 100 тысяч американских долларов.
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