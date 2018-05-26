Dodge Viper может снова появиться на дорогах

Ожидается, что приобрести обновленный Dodge Viper можно будет в 2020 или 2021 году.

В автомобильной среде ходят упорные слухи о том, что Dodge в течение ближайших несколько лет сможет реанимировать свой легендарный спортивный Viper. Новое поколение может получить усиленный мотор V8.

Вполне возможно, что мощность двигателя сможет достичь 550 лошадиных сил. В то же время, будут присутствовать облегченное шасси и детали корпуса из алюминия и углеводородного волокна.

Не исключено, что новое поколение Viper покажут на следующем автосалоне в Детройте, который пройдет в 2019 году. Кстати, в этом году исполнится 30 лет с момента появления первого прототипа автомобиля.

Однако покупателям обновленный представитель от Dodge станет доступным в 2020 или даже в 2021 году. Стоить автомобиль будет недешево, его прогнозируемая цена может стартовать от 100 тысяч американских долларов.