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Volkswagen снизил цены на седан и универсал Passat
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Volkswagen снизил цены на седан и универсал Passat 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Volkswagen объявила о снижении цен на стартовые версии модели Passat. В связи с высоким спросом, стоимость начальной комплектации седана стартует с 1 399 000 рублей, а универсал можно приобрести минимум за 1 829 000 рублей. Кроме этого, для комплектаций Comfortline и Highline стали доступны новые пакеты «Топ» и «Техника», включающие в себя широкий набор высокотехнологичных опций.
В пакет «Топ» для комплектации Comfortline вошли 17-дюймовые легкосплавные диски Niveless, легкосплавное запасное колесо, функция App-Connect, интерфейс для мобильного телефона Comfort, трёхзонный климат-контроль с дополнительным управлением с заднего ряда сидений, электроподогрев форсунок омывателя, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида, обивкой сидений и подлокотника из кожи Vienna. Стоимость пакета «Топ» составляет 29 000 рублей.
Также за 29 000 рублей можно расширить и комплектацию Highline. При приобретении пакета «Топ» автомобиль получит бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами, 17-дюймовые легкосплавые диски Salvador, светодиодные фары и ДХО, наружные зеркала с электроприводом настройки и складывания, раздельный подогрев задних боковых и заднего стёкол с затемнением (65%), шторки на заднем стекле с электроприводом, обивку сидений и подлокотников из кожи Nappa, накладки на педали из нержавеющей стали.
В дополнительный пакет для вседорожного универсала Passat Alltrack (49 000 рублей) вошли 18-дюймовые легкосплавные диски Kalamata, светодиодные задние фонари, съёмная и выдвижная багажная полка с электроприводом открывания, шторки на задних боковых стеклах, а таккже сиденья и подлокотники, обитые кожей Vienna.
Кроме этого Volkswagen предлагает новые пакеты для информационно-развлекательных систем автомобиля. Так, при заказе набора «Техника» в комплектациях Comfortline или Alltrack становятся доступны: адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости и функцией Stop&Go, противоугонная система с датчиками объема и защитой от буксировки, ассистент контроля дистанции спереди, система бесключевого доступа и цифровая панель приборов. Цена — 79 900 рублей.
При заказе комплекта «Техника» в сочетании с комплектацией Highline (59 900 рублей), появляются динамическая регулировка постоянного дальнего света, теплоотражающее лобовое стекло с подогревом. Кроме этого, впервые для моделей Passat предлагается навигационная система Discover Media с 8-дюймовым дисплеем.
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