Обновленный Audi A4 Avant раскрывает карты

Audi A4 последнего поколения готовится к модернизации, которая предоставит обновленный интерьер, новые технологии, иные осветительные приборы и немного пересмотренные передние и задние панели.

Конкретно этот прототип A4 Avant, недавно замеченный в Германии, пытается скрыть дизайн переднего бампера, в то время как как задняя часть автомобиля остается открытой и выделяется наличием нового диффузора и выхлопными трубами, имеющими более прямоугольную конструкцию. Задние фонари пока остались прежними, но ожидается, что до конца тестирования будут заменены пересмотренным вариантом.

Поскольку это просто обновление, должны появиться интересные отделочные материалы, различные цветовые комбинации, акценты и новые технологии безопасности, например, функция парковки A6. Пока нет данных об обновлении ряда двигателей, но можно с уверенностью предположить, некоторые из них предложат более низкий уровень выбросов CO2. 2,0-литровый и 3,0-литровый TDI и TFSI по-прежнему актуальны и будут предлагаться с семиступенчатой или восьмиступенчатой коробкой передач (в зависимости от версии автомобиля).

Немецкая компания может представить обновленный Audi A4 до конца нынешнего года.