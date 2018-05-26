Самый мощный Ford Mustang Shelby GT500: первое изображение

Компания Ford опубликовала первый тизер нового поколения самой мощной версии своей знаменитой модели — Mustang Shelby GT500. На фото видно, что новинка «одета» в уже ставшую классикой ливрею — синий кузов с двумя широкими белыми полосами.

Не смотря на то, что новинку сфотографировали сверху, можно заметить новый вентилируемый капот, большое заднее крыло. Благодаря распространённым ранее шпионским фото стало известно о более массивной передней решётке, переднем сплиттере и выхлопе с четырьмя патрубками.

Самой мощной дорожной версией «Мустанга» в настоящее время является Ford Shelby GT350R Mustang — она оснащается 5,2-литровым двигателем V8, выдающим 526 лошадиных сил. По слухам Shelby GT500 сохранит данный мотор, но его отдача составит порядка 700 л.с. Предполагается, что пару ему составят как «механика», так и коробка с двойным сцеплением.