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Самый мощный Ford Mustang Shelby GT500: первое изображение
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Самый мощный Ford Mustang Shelby GT500: первое изображение 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Компания Ford опубликовала первый тизер нового поколения самой мощной версии своей знаменитой модели — Mustang Shelby GT500. На фото видно, что новинка «одета» в уже ставшую классикой ливрею — синий кузов с двумя широкими белыми полосами.
Не смотря на то, что новинку сфотографировали сверху, можно заметить новый вентилируемый капот, большое заднее крыло. Благодаря распространённым ранее шпионским фото стало известно о более массивной передней решётке, переднем сплиттере и выхлопе с четырьмя патрубками.
Самой мощной дорожной версией «Мустанга» в настоящее время является Ford Shelby GT350R Mustang — она оснащается 5,2-литровым двигателем V8, выдающим 526 лошадиных сил. По слухам Shelby GT500 сохранит данный мотор, но его отдача составит порядка 700 л.с. Предполагается, что пару ему составят как «механика», так и коробка с двойным сцеплением.
Ожидается, что Ford представит новый Mustang Shelby GT500 в самое ближайшее время. Конкурентами новинки станут такие «монстры», как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat.
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