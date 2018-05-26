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Aston Martin начал тестировать новый DBS Superleggera
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Aston Martin начал тестировать новый DBS Superleggera 

Auto.Today 26 минут назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель престижных автомобилей Aston Martin недавно объявил о планах по возрождению имени DBS на новом DBS Superleggera. Фото-шпионам удалось запечатлеть преемника Vanquish Volante, остановившегося в Германии.
Предстоящий DBS Superleggera будет предлагать «самые высокие уровни производительности, мастерства и дизайна» и получит смелый внешний вид. В передней части автомобиля расположится массивная решетка радиатора, имеющая горизонтальную линию и вставки из сетки, а также передний сплиттер, большие воздухозаборники и стильные светодиодные фары со встроенными дневными ходовыми огнями.
Аналогичный стиль продолжается и дальше в виде агрессивных боковых юбок, роскошных колесных дисков, спортивной выхлопной системы с четырьмя выхлопными трубами, тонкими задними фонарями и задним спойлером. Интерьер в значительной степени переносится с DB11, однако присутствуют и незначительные обновления (вентиляционные отверстия из углеродного волокна).
Aston Martin не говорит о технических характеристиках, но ожидается, что модель оснастят 5,2-литровым двухцилиндровым двигателем V12, обеспечивающим порядка 700 лошадиных сил.
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