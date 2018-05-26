Ford Mustang Shelby GT500: первого фото дождались! 

Долгое ожидание почти закончилось — первое фото самого мощного Mustang от «Форд» всё-таки появилось на просторах Сети.
Приближается тот день, когда мы все увидим появление долгожданного Shelby GT500. Конечно, шпионские снимки ранее уже были, но официально Blur Oval ничего не показывал. И вот показал!
Mustang Shelby GT500 2020 модельного года мы полностью пока не имеем возможности видеть, однако даже на этой единичной картинке кое-что проглядывается из важного. Во-первых, отмечаем вентилируемый капот, во-вторых, нельзя не заметить огромное заднее антикрыло. К счастью, традиционные для Shelby с двойные белые полоски не исчезли.
Пока неясно, какой именно движок будет установлен, но слухи говорят нам о том, что им окажется 5,0-литровый V8. Его мощность составит свыше 700 лошадиных сил.
Учитывая всю эту мощь и красоту, не ожидайте, что новый GT500 от Ford станет доступен широким массам. Автомобиль станет конкурировать непосредственно с такими моделями, как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat. Оба названных грозных соперника сегодня предлагаются по цене от 60 000 долларов.