Ещё
Ford Mustang Shelby GT500: первого фото дождались!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford Mustang Shelby GT500: первого фото дождались! 

Car.ru 6 минут назад
Фото: Car.ru
Долгое ожидание почти закончилось — первое фото самого мощного Mustang от «Форд» всё-таки появилось на просторах Сети.
Приближается тот день, когда мы все увидим появление долгожданного Shelby GT500. Конечно, шпионские снимки ранее уже были, но официально Blur Oval ничего не показывал. И вот показал!
Mustang Shelby GT500 2020 модельного года мы полностью пока не имеем возможности видеть, однако даже на этой единичной картинке кое-что проглядывается из важного. Во-первых, отмечаем вентилируемый капот, во-вторых, нельзя не заметить огромное заднее антикрыло. К счастью, традиционные для Shelby с двойные белые полоски не исчезли.
Пока неясно, какой именно движок будет установлен, но слухи говорят нам о том, что им окажется 5,0-литровый V8. Его мощность составит свыше 700 лошадиных сил.
Учитывая всю эту мощь и красоту, не ожидайте, что новый GT500 от Ford станет доступен широким массам. Автомобиль станет конкурировать непосредственно с такими моделями, как Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat. Оба названных грозных соперника сегодня предлагаются по цене от 60 000 долларов.
Car.ru: последние новости
Dodge Viper может снова появиться на дорогах Volkswagen начинает отзыв автомобилей Caddy и Passat в России Майский лидер продаж Hyundai Creta вырос в цене на 15000 рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
Почему бензин в России всегда только дорожает412
Чемезов рассказал о сроках выпуска мотоцикла «Кортеж»
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Еще один документ может подорожать108
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
01:43
У россиян возникнут проблемы с покупкой ОСАГО
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение