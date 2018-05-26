Toyota PriuSRT8 появилась в обновленном варианте

Переработанный PriuSRT8 представлен специалистами мастерской American Racing Headers.

За основу был взят представитель Prius поколения далекого 2005 года. Однако механики и дизайнеры взялись за собственный вариант.

В итоге получилась силовая установка мощностью в 800 лошадиных сил, позаимствованная от Dodge . В поддержку к ней предоставлена механическая коробка передач, рассчитанная на 6 ступеней.

При таких настройках Toyota PriuSRT8 способна преодолеть четверть мили в 9 секунд. Дальше возможны варианты от представителей автомобильной мастерской.

Интересно, что компания American Racing Headers периодически выпускает автомобили как с традиционными моторами, так и с традиционным двигателем.

Известно, что модификация двигателя, которая позволяет машине разогнаться до скоростных пределов за 9 секунд, пользуется большим спросом. Причем, доработанные автомобили предназначены для широкого использования.