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Toyota PriuSRT8 появилась в обновленном варианте
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Toyota PriuSRT8 появилась в обновленном варианте 

Car.ru 8 минут назад
Фото: Car.ru
Переработанный PriuSRT8 представлен специалистами мастерской American Racing Headers.
За основу был взят представитель Prius поколения далекого 2005 года. Однако механики и дизайнеры взялись за собственный вариант.
В итоге получилась силовая установка мощностью в 800 лошадиных сил, позаимствованная от Dodge. В поддержку к ней предоставлена механическая коробка передач, рассчитанная на 6 ступеней.
При таких настройках Toyota PriuSRT8 способна преодолеть четверть мили в 9 секунд. Дальше возможны варианты от представителей автомобильной мастерской.
Интересно, что компания American Racing Headers периодически выпускает автомобили как с традиционными моторами, так и с традиционным двигателем.
Известно, что модификация двигателя, которая позволяет машине разогнаться до скоростных пределов за 9 секунд, пользуется большим спросом. Причем, доработанные автомобили предназначены для широкого использования.
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