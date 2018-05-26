Ещё
Стартовые комплектации Volkswagen Passat подешевели в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стартовые комплектации Volkswagen Passat подешевели в России 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Отечественное подразделение концерна Volkswagen объявило о снижении цен на стартовые комплектации модели Passat. С учетом переписанного прайс-листа стоимость базовой версии «Пассата» в России в кузове седан отныне начинается от 1 миллиона 399 тысяч рублей, а в кузове универсал — от 1 миллиона 829 тысяч рублей.
Помимо снижения цен на две стартовые версии этой модели Volkswagen сообщил о том, что две комплектации Comfortline и Highline для моделей Passat, Passat Variant и Passat Alltrack обзавелись новыми пакетами «Топ» и «Техника», подразумевающие наличие в их оснащении дополнительного оборудования, такого как: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Niveless, легкосплавная «запаска», трехзонный климат-контроль, электроподогрев форсунок омывателя, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида и многое другое.
Цена пакета «Топ» для Passat составляет 29 тысяч рублей, в то время как за пакет «Техника» просят 79 тысяч 900 рублей.
Daily-Motor: последние новости
Обновленный Nissan Juke готовится к выходу в продажу в РФ Появилась первая информация о новом Kia Ceed для России В Румынии кроссовер Renault Duster оснастили гусеницами
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora70
Почему бензин в России всегда только дорожает416
В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross1
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин181
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение