Стартовые комплектации Volkswagen Passat подешевели в России

Отечественное подразделение концерна Volkswagen объявило о снижении цен на стартовые комплектации модели Passat. С учетом переписанного прайс-листа стоимость базовой версии «Пассата» в России в кузове седан отныне начинается от 1 миллиона 399 тысяч рублей, а в кузове универсал — от 1 миллиона 829 тысяч рублей.

Помимо снижения цен на две стартовые версии этой модели Volkswagen сообщил о том, что две комплектации Comfortline и Highline для моделей Passat, Passat Variant и Passat Alltrack обзавелись новыми пакетами «Топ» и «Техника», подразумевающие наличие в их оснащении дополнительного оборудования, такого как: 17-дюймовые легкосплавные колесные диски Niveless, легкосплавная «запаска», трехзонный климат-контроль, электроподогрев форсунок омывателя, подогрев передних и задних сидений, камера заднего вида и многое другое.

Цена пакета «Топ» для Passat составляет 29 тысяч рублей, в то время как за пакет «Техника» просят 79 тысяч 900 рублей.