Беспроблемные автомобили

Мы уже приводили данные сайта iSeeCars.com, проанализировавшего данные об отзывных компаниях в США. Во время них производитель сам приглашает владельца к дилеру, чтобы бесплатно поменять сомнительную деталь, которая в будущем может отказать. Тогда мы публиковали список машин, которые чаще требуют каких либо замен, а на этот раз настал черед десятки самых беспроблемных автомобилей. На них редче всего выявляли потенциальные поломки.

Рейтинг автомобилей с минимальным количеством отзывных кампаний возглавляет американский Accent, брат-близнец российского «Соляриса», который, кстати, тоже может похвастать отличной надежностью и отсутствием серьезных проблем при эксплуатации.

3 место: Corolla

Японский бестселлер является самым массовым автомобилем в мире, но при этом «Тойоте» удается обходиться небольшим количеством отзывов.

Civic — лидер сегмента компактных седанов в США. В год продается почти 400 тысяч экземпляров, и судя по всему, их владельцам можно особенно не следить за отзывами.

Кроссовер CR-V, недавно переживший смену поколений, — один из фаворитов своего сегмента в Штатах.

Третья Honda в данном рейтинге — это положительная закономерность. Из среднеразмерных седанов лучше «Аккорда» в США продается только Toyota Camry . В прошлом году японцы представили Accord нового, уже десятого по счету, поколения.

Crosstrek — это не что иное, как хорошо знакомый нам кроссовер XV, который в прошлом году пережил смену поколений и перебрался на модульную платформу SGP.

8 место: Toyota Camry

Camry — как много в этом имени не только для российских, но и для американских автолюбителей. Как и у нас, в США Camry — безоговорочный лидер своего сегмента.

Нынешняя «Элантра» дебютировала два года назад и входит в квартет самых продаваемых компактных седанов в США вместе с «Тойотой» Corolla, «Хондой» Civic и «Ниссаном» Sentra.

GMC Terrain — это более дорогая и богатая версия кроссовера Chevrolet Equinox.