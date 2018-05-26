Петербургский автозавод Toyota в честь своего десятилетнего юбилея начал выпуск свежей модификации Camry

На петербургской площадке японского автобренда Toyota 25.05.2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум значимым событиям.

В этот день десять лет назад предприятие начало выпуск автомобилей японского автобренда. А в 2018 году был дан старт выпуска автомодели новой формации.

Автоновинка выпускается на совершенно иной платформе — GA-K линейки Toyota New Global Architecture.

Для подготовки к выпуску новых автомоделей, предприятие прошло серьезную переоснастку и модернизацию. В производство было влито 3,9 млрд рублей.

Запущенный в 2008 году автозавод был рассчитан на выпуск 50000 автомобилей в год. В 2015 году производственные мощности были увеличены и предприятие удвоило свой потенциал.

Со слов вице-президента ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, создавать автомобили Toyota — это целое искусство. И петербургская площадка давно доказала, что такое искусство ей под силу.