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Петербургский автозавод Toyota в честь своего десятилетнего юбилея начал выпуск свежей модификации Camry
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Петербургский автозавод Toyota в честь своего десятилетнего юбилея начал выпуск свежей модификации Camry 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
На петербургской площадке японского автобренда Toyota 25.05.2018 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное сразу двум значимым событиям.
В этот день десять лет назад предприятие начало выпуск автомобилей японского автобренда. А в 2018 году был дан старт выпуска автомодели новой формации.
Автоновинка выпускается на совершенно иной платформе — GA-K линейки Toyota New Global Architecture.
Для подготовки к выпуску новых автомоделей, предприятие прошло серьезную переоснастку и модернизацию. В производство было влито 3,9 млрд рублей.
Запущенный в 2008 году автозавод был рассчитан на выпуск 50000 автомобилей в год. В 2015 году производственные мощности были увеличены и предприятие удвоило свой потенциал.
Со слов вице-президента ООО «Тойота Мотор» Масаси Исида, создавать автомобили Toyota — это целое искусство. И петербургская площадка давно доказала, что такое искусство ей под силу.
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