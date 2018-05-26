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«АвтоВАЗ» планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы
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«АвтоВАЗ» планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 26 мая — РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы, рассказал журналистам глава компании Николя Мор.
"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B. На Московском автосалоне вы увидите, как трансформируется наш бренд. Поэтому как мы и говорили, мы будем набирать не менее 350 инженеров и усиливать сотрудничество с техническими ВУЗами", — отметил Мор.
По словам топ-менеджера, новый автомобиль фактически дополнит нынешнюю Lada 4х4. «Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», — допускает он.
Также Мор рассказал, что в компании рассматривается вариант создания Lada Vesta с классическим «автоматом». Сейчас альтернативу «механике» составляет роботизированная коробка передач с однодисковым сцеплением, которая до модернизации вызывала нарекания у пользователей. «Когда мы видим структуру рынка в РФ, на нем более 50% занимают машины с „автоматом“, поэтому нам определенно нужно хорошее решение по „автомату“ для Vesta. Если немного помечтать, то через два года это станет осуществимо», — считает Мор.
Кроме этого, глава компании заявил, что приходит момент завершения производства Lada Priora, и хотя окончательное решение еще не принято, его следует ожидать в ближайшие несколько месяцев. А в семействе Kalina/Granta возможно сокращение типов кузова с пяти до трех для более эффективного использования вложений, сказал Мор, пояснив, что этот вопрос пока также не решен.
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