«АвтоВАЗ» планирует запуск нового поколения Lada 4x4 на 2021-2022 годы

"Будет два крупных запуска, которые будут связаны с запуском нового SUV (Lada 4x4) в 2021-2022 годах, который сохранит внедорожный потенциал Lada 4х4 (текущего поколения). Второй запуск будет, скорее, в сегменте B. На Московском автосалоне вы увидите, как трансформируется наш бренд. Поэтому как мы и говорили, мы будем набирать не менее 350 инженеров и усиливать сотрудничество с техническими ВУЗами", — отметил Мор.

По словам топ-менеджера, новый автомобиль фактически дополнит нынешнюю Lada 4х4. «Мы недавно отпраздновали 40-летие Lada 4х4 и надеемся, что доживем и до 50-летия. Также существующая модель очень хороша с точки зрение внедорожных характеристик и она используется на некоторых рынках. Возможно, мы будем продолжать выпускать ее параллельно с новой машиной», — допускает он.

Также Мор рассказал, что в компании рассматривается вариант создания Lada Vesta с классическим «автоматом». Сейчас альтернативу «механике» составляет роботизированная коробка передач с однодисковым сцеплением, которая до модернизации вызывала нарекания у пользователей. «Когда мы видим структуру рынка в РФ, на нем более 50% занимают машины с „автоматом“, поэтому нам определенно нужно хорошее решение по „автомату“ для Vesta. Если немного помечтать, то через два года это станет осуществимо», — считает Мор.