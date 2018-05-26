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УАЗ «Пикап» стал апрельским лидером российского авторынка среди пикапов
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УАЗ «Пикап» стал апрельским лидером российского авторынка среди пикапов 

Car.ru 58 минут назад
Фото: Car.ru
Исходя из данных апрельского отчета автоэкспертов «Автостата», российский рынок автомобилей в сегменте пикап просел на 5,3% в сравнении с прошлогодними результатами и составил 800 экземпляров.
Новым лидером продаж в указанном сегменте стала отечественная автмодель УАЗ «Пикап». Россияне приобрели таких машин 329 экземпляров (+16,3%).
Почти на сотню отстает Toyota Hilux, чьи показатели установились на 250 проданных автомобилях (-32,5%).
На третьем месте — лучшая автомодель первого квартала — Mitsubishi L200. В апреле такой автомобиль стал выбором только 130 россиян (+46,1%).
Обсуждаемый сегмент автомоделей для российского авторынка является ничтожно малым — только 1%.
Поэтому нашим автопроизводителям нужно как можно скорее осваивать рынок той же Кубы и Мексики, где автомодели обсуждаемого сегмента составляю почти треть автопарка. Там-то наш «Пикап» показал бы достойные результаты.
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