На российском авторынке в ближайшее время ожидается Nissan Juke свежей модификации

Обновленный компакт-кроссовер Juke от именитого японского автобренда Nissan был представлен в этом году на женевском мотор-шоу. По словам представителей автоконцерна, все автомодели новой линейки в скорости прибудут в российские автосалоны.

Российский авторынок получит кроме уже привычной линейки SE, SE+, LE и LE Perso, еще две модификации — QE+ и QE+ Perso.

Все версии из перечисленного автомодельного ряда будут оснащены климатическим контролем, боковыми зеркалами с электрическим управлением, мультимедиа системой и электростеклоподъемниками.

Кроме всего прочего в модификацию QE+ включены ряд беспилотных функций по контролю полос движения, «слепых» зон, а также камерами кругового обзора.

Для возможности более персифицианализировать свой автомобиль, клиенту предлагается выбрать оформление обвеса и бамперов в различных оттенках.

Появился выбор и в оформлении салона автоновинки. Появились новые оттенки: синий (Power Blue), а также оранжевый (Energy Orange).