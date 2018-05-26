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На российском авторынке в ближайшее время ожидается Nissan Juke свежей модификации
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На российском авторынке в ближайшее время ожидается Nissan Juke свежей модификации 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Обновленный компакт-кроссовер Juke от именитого японского автобренда Nissan был представлен в этом году на женевском мотор-шоу. По словам представителей автоконцерна, все автомодели новой линейки в скорости прибудут в российские автосалоны.
Российский авторынок получит кроме уже привычной линейки SE, SE+, LE и LE Perso, еще две модификации — QE+ и QE+ Perso.
Все версии из перечисленного автомодельного ряда будут оснащены климатическим контролем, боковыми зеркалами с электрическим управлением, мультимедиа системой и электростеклоподъемниками.
Кроме всего прочего в модификацию QE+ включены ряд беспилотных функций по контролю полос движения, «слепых» зон, а также камерами кругового обзора.
Для возможности более персифицианализировать свой автомобиль, клиенту предлагается выбрать оформление обвеса и бамперов в различных оттенках.
Появился выбор и в оформлении салона автоновинки. Появились новые оттенки: синий (Power Blue), а также оранжевый (Energy Orange).
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