Audi R8 померялся силами с мотоциклом

На дистанцию вышли Audi R8 и мотоцикл Ducati Panigale V4.

Ducati отличается тем, что является первым в мире серийным мотоциклом, оснащенным двигателем c параметром V4 и 211 лошадиными силами. Нынешняя стоимость такого транспорта на ранке стартует от 21 200 долларов США.

Конечно, у R8 двигатель сильнее, однако разница в производительности скрадывается за счет массы двух единиц соревнующегося транспорта. Если верить сообщенным параметрам, то Ducati в 8 раз легче своего соперника.

Однако, несмотря на это, Audi на финише оказался все же сильнее. Этому способствовали наличие полного привода, улучшенный механизм тяги и сцепления шин с покрытием гоночного трека.