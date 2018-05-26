Audi R8 померялся силами с мотоциклом 

На дистанцию вышли Audi R8 и мотоцикл Ducati Panigale V4.
Ducati отличается тем, что является первым в мире серийным мотоциклом, оснащенным двигателем c параметром V4 и 211 лошадиными силами. Нынешняя стоимость такого транспорта на ранке стартует от 21 200 долларов США.
Конечно, у R8 двигатель сильнее, однако разница в производительности скрадывается за счет массы двух единиц соревнующегося транспорта. Если верить сообщенным параметрам, то Ducati в 8 раз легче своего соперника.
Однако, несмотря на это, Audi на финише оказался все же сильнее. Этому способствовали наличие полного привода, улучшенный механизм тяги и сцепления шин с покрытием гоночного трека.
На данный момент представителей Audi и Ducati объединяет одно общее крыло — это Volkswagen. Однако имеется заслуживающая доверия информация о том, что вскоре производитель мотоциклов Ducati может отправиться в самостоятельное плавание.