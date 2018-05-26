Брутальный электробагги Nicola NZT скоро составит конкуренцию Tesla

По иронии судьбы компании Nicola Motor и Tesla названы в честь одного и того же человека — великого изобретателя и ученого Николы Тесла. Причем, самое интересное, речь идет о конкурентах — обе компании производят электромобили. Nicola Motor готовится уже в следующем году вывести на рынок свой амбициозный внедорожник Nicola NZT, находящийся в последней стадии разработки. Его прототип был представлен на этой неделе на выставке Bosh Mobility Experience.

Nicola NZT — продолжение идеи полноприводного четырехместного электрического багги Nicola Zero. Разработчики решили усовершенствовать дизайн и выпустить целую линейку из 4-х модификаций NZT — 440, 352, 280 и 198. Каждому номеру соответствует мощность в киловаттах, чему, в свою очередь, будет соответствовать и цена от 29000 до 55000 долларов.

От своего предшественника — Zero, Nicola NZT унаследовал четыре электромотора (по мотору на каждое колесо). В зависимости от модели мощность будет разная, как и варианты емкости батарей. Разогнаться до 100 км/ч внедорожники смогут, начиная от 3,5 до 5,3 секунд — опять-таки в зависимости от версии.

Владельцы Nicola NZT смогут выбрать один из трех вариантов батарей на 75, 100 и 125 кВт·ч, что в «переводе» на километры означает от 145 до 240 км хода. При высокоскоростной зарядке от 400 В потребуется 3 часа, от сетевой 220 В — уже 7 часов.

Внедорожники будут «обуты» в 33-дюймовые колеса (84 см), опирающиеся на 20-дюймовую (50 см) усиленную подвеску. Вес в зависимости от версии будет составлять от 1050 до 1900 кг.