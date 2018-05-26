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Электробагги Nicola NZT — брутальный конкурент Tesla
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Электробагги Nicola NZT — брутальный конкурент Tesla 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Наверное по иронии судьбы оба автопроизводителя решили назвать свои автокомпании в честь выдающегося ученого и изобретателя Николы Тесла.
Отличие автомоделей автобренда Nicola от именитого конкурента вероятно в брутальности таковых. Кто-то из автоэкспертов назвал эти машины — машинами для настоящих мужиков.
Действительно, представленные прототипы серии NZT сложно назвать элегантными машинами. В обсуждаемой линейке представлена серия автомоделей различной мощности по силовому агрегату (198, 280,352,440).
Силовой агрегат автомодели составляют четыре двигателя (по двигателю на каждое колесо) и тяговая аккумуляторная батарея. Клиенту предложат выбрать комплектацию АКБ на 75, 100, а также 125 кВт·ч. В зависимости от емкости аккумуляторов, машина сможет пройти около 145-240 километров.
Полный заряд аккумуляторов производится в течении семи часов от обычной сети 220 В и в течении трех часов, если автомобиль заряжается от спецустройства на 380 В.
Стоимость таких электробагги варьируется от 29000 до 55000 долларов.
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