Электробагги Nicola NZT — брутальный конкурент Tesla

Наверное по иронии судьбы оба автопроизводителя решили назвать свои автокомпании в честь выдающегося ученого и изобретателя Николы Тесла

Отличие автомоделей автобренда Nicola от именитого конкурента вероятно в брутальности таковых. Кто-то из автоэкспертов назвал эти машины — машинами для настоящих мужиков.

Действительно, представленные прототипы серии NZT сложно назвать элегантными машинами. В обсуждаемой линейке представлена серия автомоделей различной мощности по силовому агрегату (198, 280,352,440).

Силовой агрегат автомодели составляют четыре двигателя (по двигателю на каждое колесо) и тяговая аккумуляторная батарея. Клиенту предложат выбрать комплектацию АКБ на 75, 100, а также 125 кВт·ч. В зависимости от емкости аккумуляторов, машина сможет пройти около 145-240 километров.

Полный заряд аккумуляторов производится в течении семи часов от обычной сети 220 В и в течении трех часов, если автомобиль заряжается от спецустройства на 380 В.

Стоимость таких электробагги варьируется от 29000 до 55000 долларов.