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Обновленный Nissan Juke готовится к выходу в продажу в РФ
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Обновленный Nissan Juke готовится к выходу в продажу в РФ 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
В ближайшее время обновленный кроссовер Nissan Juke, дебютировавший на автомобильной выставке в Женеве в марте 2018 года, поступит в распоряжение российских дилеров, сообщают представители компании «Ниссан» в РФ.
В рамках рестайлинга новый «Жук» обзавелся не только видоизмененным дизайном кузова, но и получил ряд новых комплектаций и дополнительных опций.
Новый Nissan Juke будут продавать в России сразу в шести комплектациях: SE, SE+, LE и LE Perso, а также новых версиях QE+ и QE+ Perso.
Каждая из перечисленных модификаций нового «Жука» оснащена системой климат-контроля, боковыми зеркалами заднего вида с электрической регулировкой, передними и задними электрическими стеклоподъемниками, а также светодиодными ДХО (дневными ходовыми огнями). Помимо этого кроссовер оборудован системой NDCS, передними «противотуманками», тонированными стеклами и интерфейсом Bluetooth. В «топовой» комплектации дополнительно доступна новая аудиосистема Bose Personal с панорамным звуком.
Напомним, что на сегодняшний день базовая стоимость дорестайлингового Nissan Juke в России составляет 1 миллион 70 тысяч рублей.
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