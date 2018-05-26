Ещё
Ford готовит самую мощную версию Mustang
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ford готовит самую мощную версию Mustang 

Карельские вести 48 минут назад
Фото: Карельские вести
Американский производитель опубликовал тизер будущей новинки.
Правда изображение, на котором представлен будущий Ford Mustang Shelby GT500 нельзя назвать информативным. Хотя, автомобиль изображен на нем полностью, но вид сверху не дает возможность рассмотреть топовую модификацию маслкара в деталях.
Рендер только может сообщить нам, что новая версия маслкара получит фирменный для моделей Shelby синий цвет с парой белых полос, протянувшихся через весь кузов по центру. Кроме того, автомобиль получит вентилируемый капот, под которым будет находиться 700-сильный мотор, и заднее антикрыло, судя по всему, карбоновое. Спереди, вероятно, будет установлен сплиттер более крупного размера, а также радиаторная решетка особого дизайна.
Ford Mustang Shelby GT350
Каким именно мотором будет оснащаться Mustang Shelby GT500 пока не сообщается, но можно предположить, что в подкапотном пространстве разместится V-образная «восьмерка» Predator объемом 5,2 литра, которая способна выдать вышеупомянутую мощность в 700 «лошадок». Двигатель, предположительно, будет сочетаться с механической или роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением.
Ford Mustang Shelby GT350
Дешевым такой автомобиль вряд ли будет. Будущему Ford Mustang Shelby GT500 придется конкурировать с «горячими» маслкарами Chevrolet Camaro ZL1 и Dodge Challenger SRT Hellcat, ценники которых превышают 60 000 долларов (около 3 732 000 по актуальному курсу).
Ford Mustang Shelby GT350
Кстати, дела у Ford Mustang в последние несколько лет идут не очень хорошо. Если в 2015 году на американском рынке было продано 122 439 таких автомобиля, то в 2016-м уже 105 932 штуки, а в 2017 году продажи упали до 81 866 единиц. За первые четыре месяца 2018 года компании удалось реализовать 26 289 машин, тогда как в январе-апреле 2017 года объем продаж составлял 30 527 экземпляров.
Напомним, в апреле Ford анонсировал спецверсию Mustang — Cobra Jet, правда, предназначенную для дрэг-заездов.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Новый Kia Ceed для России: подробности Volvo XC40: спрос превысил ожидания Меркель и Daimler не сумели спасти дизельные машины: более 80% — под запретом!
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
На Кавказе расстроились из-за конца Lada Priora70
Почему бензин в России всегда только дорожает416
В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross1
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин181
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение