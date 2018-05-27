Первый тизер нового Ford Mustang Shelby GT500 появился в Сети

Американская компания Ford выпустит самую мощную версию своей модели Mustang — Shelby GT500. Его тизер уже представлен в Сети, сообщило агентство Nation News.

Знаменитый масклар обзаведется новым капотом и большим задним спойлером. На фото видно массивное заднее крыло и вентиляционное отверстие на капоте.