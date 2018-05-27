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Первый тизер нового Ford Mustang Shelby GT500 появился в Сети
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Первый тизер нового Ford Mustang Shelby GT500 появился в Сети 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Американская компания Ford выпустит самую мощную версию своей модели Mustang — Shelby GT500. Его тизер уже представлен в Сети, сообщило агентство Nation News.
Знаменитый масклар обзаведется новым капотом и большим задним спойлером. На фото видно массивное заднее крыло и вентиляционное отверстие на капоте.
У нового Mustang будет двигатель такого же объема, что у уже имеющегося Ford Mustang Shelby GT350R, но мощность мотора больше — до 700 «лошадиных сил». Выход нового автомобиля планируется в 2020 году.
Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» готовится представить обновленную версию модели Lada Granta.
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