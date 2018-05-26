«Группа ГАЗ» может увеличить выпуск автомобилей для Volkswagen в 2018 году на фоне санкций США 

Группа Volkswagen ожидает роста выпуска автомобилей по контракту с «Группой ГАЗ» в Нижнем Новгороде в 2018 году по сравнению с 2017 годом, сообщил RNS руководитель группы VW в России Маркус Озегович.
«В прошлом году было собрано 49 тыс. автомобилей Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде, в этом году объем производства увеличится из-за роста спроса на российском рынке и за счет экспорта 10 тыс. Skoda Octavia в 2018 году», — сказал Озегович, но не уточнил производственный план.
Он отметил, что на фоне санкционного списка США, в которой включена «Группа ГАЗ», VW изучает ситуацию в переходный период. «Мы следим за развитием событий. Так как переходный период был продлен, мы используем это время, чтобы определить следующие шаги», — сказал он.
Ранее сообщалось, что завод «ГАЗ» в Нижнем Новгороде прекратил контрактную сборку Volkswagen Jetta в апреле 2018 года. VW объяснил это сменой поколений модели.
Компания в настоящее время собирает на мощностях «Группы ГАЗ» автомобили Skoda Kodiaq и Skoda Octavia по контракту до 2025 года. Также VW производит автомобили Volkswagen Tiguan, Polo и Skoda Rapid для российского рынка на своем заводе в Калуге.
Минфин США 22 мая продлил срок завершения сделок с «Группой ГАЗ» до 23 октября 2018 года. Ранее граждане США должны были завершить действующие контракты и прекратить взаимодействие с компанией до 5 июня.