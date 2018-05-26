JAC и Volkswagen начали производство совместного автомобиля SOL E20X

Автоконцерны Volkswagen и JAC на совместном предприятии наладили выпуск серийного паркетника SOL E20X.

На рынок первый автомобиль совместного производства выйдет уже во второй половине этого года.

Новинка разработана по мотивам электрокросса JAC iEV7S 2017 года, который выпускают на заводе в Казахстане. Эта переднеприводная, пятидверная модель длиной 4135 мм имеет довольно необычный дизайн. Кроме того, SOL E20X довольно схож с современными моделями Seat

В салоне авто появилась цифровая «приборка» с уникальной графикой, измененные дефлекторы вентиляционной системы, стильные ручки дверей, селектор КПП, а также медиакомплекс, управлять которым можно голосом.

Однако технические характеристики кросса остались те же, что и у донора: электромотор с отдачей 116 л.с. и набор литий-ионных батарей емкостью 39 кВт∙ч.