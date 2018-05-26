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АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник, не снимая с производства нынешнюю «Ниву»
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АвтоВАЗ выпустит новый внедорожник, не снимая с производства нынешнюю «Ниву» 

За рулем Кубань 2 часа назад
Фото: За рулем Кубань
Новинка появится уже в 2021-2022 годах.
О планах по выпуску нового полноприводного кроссовера сообщил глава АвтоВАЗа на мероприятии прошедшем в рамках экономического форума в Санкт-Петербурге. Новая модель дополнит линейку LADA 4X4. Однако, и актуальная «Нива» не будет снята с производства — этот автомобиль отлично продается и уходит на экспорт, так что его выпуск будет продолжен.
Также в своем выступлении топ-менеджер российского автогиганта анонсировал появление
модели сегмента класса В и LADA Vesta с АКПП. Напомним, сейчас «Веста» продается либо с «механикой», либо с «роботом».
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