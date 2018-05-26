Ещё
Битва поколений: Dodge Challenger ’72 против Dodge Demon
Далее:
Читайте также:
Ещё

Битва поколений: Dodge Challenger ’72 против Dodge Demon 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В дрэг-заезде встретились представители старой и новой школ американских маслкаров.
Когда на старте рядышком красуются старый Dodge Challenger 1972 года и современный вариант в топовом исполнении Demon, ориентированным на дрэговые «покатушки», понимаешь, что классический автомобильный дизайн не теряет актуальности даже почти через 50 лет.
Конечно, хоть дизайн Dodge Demon и выполнен в ретро-стилистике, начинка у него самая современная. Напомним, Challenger SRT Demon оснащается наддувным двигателем V8 объемом 6,2 литра, развивающим максимальную мощность 840 л.с. Что находится под капотом Challenger ’72 неизвестно, но, без сомнения, там не стоковый мотор.
Что касается самого заезда. После старта классический Challenger сначала вырвался в лидеры, но мощь «демона» объемом 6,2 литра дала о себе знать. Demon пересек финишную линию на 1,6 секунды быстрее Dodge ’72, показав время 10,06 секунды и скорость 135,37 мили в час (217,87 км/ч). Тогда как классический маслкар завершал заезд за 11,66 секунды на скорости 115,22 мили в час (185,43 км/ч).
Кстати, дела у Dodge Challenger идут неплохо, в отличие от его главного конкурента Ford Mustang, продажи которого снижаются с каждым годом. В 2015 году объем продаж Challenger составил 66 365 штук, в 2016-м — 64 478 и в 2017-м — 64 537 единиц. За январь-апрель текущего года было продано 23540 автомобилей, тогда как в прошлом году производитель реализовал за этот период 22 316 машин. Для сравнения, продажи Ford Mustang: в 2015 — 122 439 штук, в 2016 — 105 932 и в 2017 — 81 866, а в январе-апреле — 26 289.
Кстати, Ford готовит топовую модификацию Mustang Shelby GT 500. Новинка получит 700-сильный мотор V8.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Ford готовит самую мощную версию Mustang Volvo XC40: спрос превысил ожидания Меркель и Daimler не сумели спасти дизельные машины: более 80% — под запретом!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пьяный сотрудник ГИБДД устроил смертельное ДТП33
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля20
В Австрии стартовали продажи LADA Vesta SW и SW Cross1
Почему бензин в России всегда только дорожает416
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Видео
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
02:56
Ducati и Audi сравнили в гонке по прямой
Автоновости
00:23
Женщина чудом увернулась от фургона посреди МКАД
ДТП
03:06
Терпеть больше нельзя: правительство взялось за бензин
Бортжурнал Статьи
03:06
Власти вмешались в ситуацию с бензином
Бортжурнал
01:00
Плывущий по реке Gelandewagen спасли от утопления
Бортжурнал
02:10
«Все, нет моста»: самый опасный мост РФ разрушен
Автоновости Статьи
05:41
Мара против ГИБДД: нарушительница не явилась в суд
ДТП Автоновости
00:40
Началось строительство трассы Симферополь–Евпатория–Мирный
Автоновости
27:33
Гаишников заставили штрафовать своих
Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение