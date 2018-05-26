Битва поколений: Dodge Challenger ’72 против Dodge Demon

В дрэг-заезде встретились представители старой и новой школ американских маслкаров.

Когда на старте рядышком красуются старый Dodge Challenger 1972 года и современный вариант в топовом исполнении Demon, ориентированным на дрэговые «покатушки», понимаешь, что классический автомобильный дизайн не теряет актуальности даже почти через 50 лет.

Конечно, хоть дизайн Dodge Demon и выполнен в ретро-стилистике, начинка у него самая современная. Напомним, Challenger SRT Demon оснащается наддувным двигателем V8 объемом 6,2 литра, развивающим максимальную мощность 840 л.с. Что находится под капотом Challenger ’72 неизвестно, но, без сомнения, там не стоковый мотор.

Что касается самого заезда. После старта классический Challenger сначала вырвался в лидеры, но мощь «демона» объемом 6,2 литра дала о себе знать. Demon пересек финишную линию на 1,6 секунды быстрее Dodge ’72, показав время 10,06 секунды и скорость 135,37 мили в час (217,87 км/ч). Тогда как классический маслкар завершал заезд за 11,66 секунды на скорости 115,22 мили в час (185,43 км/ч).

Кстати, дела у Dodge Challenger идут неплохо, в отличие от его главного конкурента Ford Mustang , продажи которого снижаются с каждым годом. В 2015 году объем продаж Challenger составил 66 365 штук, в 2016-м — 64 478 и в 2017-м — 64 537 единиц. За январь-апрель текущего года было продано 23540 автомобилей, тогда как в прошлом году производитель реализовал за этот период 22 316 машин. Для сравнения, продажи Ford Mustang: в 2015 — 122 439 штук, в 2016 — 105 932 и в 2017 — 81 866, а в январе-апреле — 26 289.

Кстати, Ford готовит топовую модификацию Mustang Shelby GT 500. Новинка получит 700-сильный мотор V8.

По материалам: www.kolesa.ru